عقوبات قاسية على خدمات البريج في دوري اليد

غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن عقوبات نادي خدمات البريج, بعد التجاوزات التي حدثت خلال اللقاء الأخير مع اتحاد دير البلح, ضمن منافسات الدوري.

وفيما يلي العقوبات التي فرضها اتحاد اليد على خدمات البريج:

1- إيقاف اللاعب محمود كمال الجمال 5 مباريات رسمية وغرامة مالية 200 دولار.

2- إيقاف المشرف الرياضي محمد نور 7 مباريات رسمية وعدم مصاحبة الفريق والدخول للصالة أثناء المباريات.

3- لفت نظر للمدرب ناجي عيسى.

4- لفت نظر للاعب محمود شعلان.

5- اعتماد نتيجة المباراة (0-10) لمصلحة اتحاد دير البلح.

أما بخصوص العقوبات المتعلقة بتجاوزات بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي فهي على الشكل التالي:

1- إيقاف إبراهيم العامودي لاعب شباب جباليا مباراة واحدة.

2- إيقاف علي العويني لاعب شباب جباليا مباراة واحدة.

3- إيقاف أحمد الشيخ يوسف لاعب خدمات الشاطئ مباراة واحدة.

4- إيقاف فادي أبو جلال لاعب خدمات البريج مباراة واحدة.