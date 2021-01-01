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المصري صلاح على موعد لدخول التاريخ في مباراة ليدز الليلة

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصري صلاح على موعد لدخول التاريخ في مباراة ليدز الليلة



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول عن قرب نجمه المصري محمد صلاح من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه.

وقال النادي الإنجليزي على موقعه قبيل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد، المقررة اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "إذا سجل صلاح في شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد في مباراته رقم 162 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان النجم المصري سجل هدفه الـ99 في اللقاء الأخير أمام ناديه السابق تشيلسي، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يشارك صلاح أساسيا في مباراة ليدز التي يحتاج فيها ليفربول للفوز ليلتحق بمتصدري ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع برصيد 7 نقاط ويتخلف بفارق 3 نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذين لعبا مباراة أكثر.

#محمد صلاح #ليدز #ليفربول

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