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أليغري يتشاجر مع مدرب نابولي في ليلة سقوط يوفنتوس

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليغري يتشاجر مع مدرب نابولي في ليلة سقوط يوفنتوس



وكالات / سما /

دار شجار بين مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، والمدير الفني لنادي نابولي لوتشانو سباليتي، خلال مباراة فريقيهما أمس السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخسر يوفنتوس المباراة بنتيجة 1-2، بعدما كان متقدما بهدف دون رد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن أليغري وسباليتي دخلا في صدام مع بعضهما داخل غرفة الصحافة عقب نهاية المباراة، مشيرة إلى أن الأجواء كانت متوترة ومشحونة للغاية.

وأضافت أن سباليتي كان غاضبا من تصريحات أليغري الذي قال إن أخطاء لاعبيه هي من تسببت في خسارة فريقه أمام نابولي، وهو ما اعتبره سباليتي انتقاصا من لاعبي فريقه الذين بذلوا مجهودا كبيرا في المباراة.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ذهبت لأحيي أليغري بعد اللقاء، لكنه واصل المشي وتجاهلني، لقد كنت أخسر كثيرا أمام يوفنتوس، وبمجرد فوزي يريد إلقاء محاضرة لي!".

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

#يوفنتوس #نابولي

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