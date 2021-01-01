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أنشيلوتي يبعث برسائل مثيرة إلى هازارد و كامافينجا

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يبعث برسائل مثيرة إلى هازارد و كامافينجا



وكالات / سما /

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد، وأوضح مدى حماسته للعب المباراة الأولى في سانتياجو برنابيو بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة.

يأمل المدرب الإيطالي اللاعبين بالهدوء وأن يستغلوا الحضور الجماهيري لصالحهم، وتحدث عن أهمية المباراة للفريق الأبيض في هذه المرحلة.

قال أنشيلوتي : “مباراة سيلتا ستكون مميزة للجميع، حيث سيكون اليوم الذي نعود به إلى ملعبنا ونريد أن نحقق النقاط الكاملة عليه، يجب أن نلعب بشكلٍ جيد ونقدم عرضاً جيداً للجماهير”.

علق كارلو على موقف هازارد من المشاركة بعد أظهر اللاعب البلجيكي حماسته مؤخراً: “حسناً، لقد لعب بشكلٍ جيد مع بلجيكا، وسيعود ليكون هازارد الذي نعرفه جميعاً..أنا متحمس ومتأكد أنه سيعود لأفضل مستوياته”.

كما علق على موقف كامافينجا من المشاركة فقال: “لقد عاد من المشاركة مع منتخب فرنسا للشباب وهو متحمس للغاية، لقد اندمج جيداً مع المجموعة ولديه كفاءة وأعتقد أنه جاهز لمباراة الغد.

وعن الوفرة العددية الكبيرة في خط الوسط هذا الموسم في اللوس بلانكوس أجاب: “المنافسة رائعة للغاية لأن لديّ العديد من اللاعبين الكبار في خ الوسط، إنهم الأفضل في العالم وليس لديّ مشكلة في قول ذلك”.

اختتم حديثه: “الجميع يقول ذلك..لدينا فالفيردي وهو لاعب شاب لديه جودة مذهلة وكامافينجا بالإضافة إلى كاسيميرو وإيسكو الذين عليهم التحلي بالصبر، الصبر مهم جداً لجميع اللاعبين، ليس لديّ مشكلة في وضع أحدهم على مقاعد البدلاء”.

#كامافينجا #هازارد #أنشيلوتي #الدوري الاسباني

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