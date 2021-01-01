  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشاباك: أكثر من 60 عملية في الضفة والقدس خلال نهاية الأسبوع

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: أكثر من 60 عملية في الضفة والقدس خلال نهاية الأسبوع



القدس المحتلة / سما /

على خلفية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع واعتقال بعضهم ، اعلن جهاز الشاباك الاسرائيلي عن زيادة كبيرة في حجم العمليات في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وبحسب معطيات جهاز الشاباك ، ففي الأيام الأخيرة حدثت زيادة كبيرة في الهجمات بالحجارة وزجاجات المولوتوف في الضفة وإطلاق الصواريخ من غزة ، في حين أن هذا الرقم لا يشمل العمليات التي حدثت في القدس.

وبحسب المعطيات ، شهد شهر آب (أغسطس) الماضي وبداية شهر أيلول (سبتمبر) في قطاع غزة ، 28 هجوماً مقارنة بـ 1 في تموز (يوليو) الماضي ، حيث تم خلال الشهر الماضي وحتى أمس إطلاق 21 صاروخاً وقذيفة هاون باتجاه اسرائيل مقارنة بـ 0 في يوليو.

وشهد قطاع غزة خلال الشهر الماضي ما مجموعه 25 عملية ،مقابل صفر في الشهر الذي سبقه.

في الضفة الغربية ، شهد شهر آب (أغسطس) 92 هجوماً بينما تم خلال اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 40 حادثة شملت عمليات طعن ومحاولات طعن (بما في ذلك يوم الجمعة الماضي) مع إصابات طفيفة بالحجارة وكذلك القاء حجارة وزجاجات حارقة وإطلاق نار.

ويقدر الشاباك حسب المواقع العبرية أن الاتجاه سيستمر في الأيام المقبلة ، ولهذا سيدفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته في الضفة ونقاط التماس .

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2021

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

عائلة من الناصرة تُكذّب رواية الشرطة الإسرائيلية حول حادثة الأسرى

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

جنين: "المشتركة للمقاومة" تؤكد استعدادها لخوض معركة شرسة دفاعاً عن أسرى جلبوع

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

20210912074027

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قادري

تمديد اعتقالهم لتسعة ايام ..الاحتلال يتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

حالة تأهب قصوى على جبهة غزة.. واستعدادات لسيناريوهات أكثر خطورة قد تقود لتصعيد محتمل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية