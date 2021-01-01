رونالدو يقود مانشستر يونايتد لفوز ساحق على نيوكاسل في ظهوره الأول

وكالات / سما /

حقق مانشستر يونايتد فوزاً مستحقاً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو للمرة الأولى بقميص الشياطين الحمر بعد عودته للنادي الصيف المنصرم، وكان عند حسن ظن الجماهير بتسجيله هدفين ساهم خلالهما في تحقيق النقاط الثلاث لفريقه.

وأحرز رونالدو هدف مانشستر يونايتد الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أن تابع تسديدة ماسون جرينوود التي ارتدت من الحارس.

ونجح نيوكاسل يونايتد في تسجيل هدف التعادل بحلول الدقيقة 56 عن طريق خافيير مانكيو، لكن فرحة الضيوف لم تدم طويلاً، لأن رونالدو تمكن تسجيل الهدف الثاني بعد 6 دقائق، بعد انفرد بالحارس ووضع الكرة بين أقدامه.

ووقع برونو فيرنانديزعلى الهدف الثالث للشياطين الحمر عند الدقيقة 80، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس بالتعامل معها، قبل أن يختتم جيسي لينجارد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، بعد هجمة جماعية مميزة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 10 وتربع على صدارة الترتيب مستغلاً تعثر توتنهام ووست هام، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة فقط، وتراجع إلى المركز قبل الأخير.