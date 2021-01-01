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مولر: برشلونة بدون ميسي أصبح فريق آخر!

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مولر: برشلونة بدون ميسي أصبح فريق آخر!



وكالات / سما /

أكد النجم الألماني توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ، أن منافسه القادم، برشلونة الإسباني، أصبح فريقاً مختلفاً بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

وحمل النجم الأرجنتيني حقائبه وغادر ملعب الكامب نو، في الصيف المنصرم، لينضم لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستعد مولر ورفاقه لمواجهة البارسا في ملعبه، يوم الثلاثاء القادم، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

مولر قال في تصريحات لشبكة سكاي ألمانيا عقب مباراة لايبزيج، مساء السبت، عن مواجهة برشلونة “لا يمكنني قول الكثير عن برشلونة بدون ميسي، البارسا بعد ميسي أصبح فريق آخر، نعم هناك اختلاف”.

وأوضح مولر قائلاً “في وجود ميسي كان التركيز ينصب أكثر عليه، ولكن سنلعب ضد برشلونة، اسم كبير حتى بعد رحيل ميسي، سنلعب في ملعب عظيم وستكون مباراة كبيرة للغاية”.

ونجح البايرن في استعراض عضلاته على لايبزيج في ميدان الأخير برباعية لهدف، في المباراة الأخيرة قبيل مواجهة البارسا، وعن الانتصار العريض في ريد بول أرينا قال مولر ” أن تفوز برباعية لهدف، فهذا يعطيك شعوراً عظيماً، وفكرة لعب المباراة بعد فترة التوقف يجعل الأمر أكثر صعوبة، وكانت في النهاية مباراة جيدة لنا”.

#برشلونة #ميسي #بايرن ميونخ

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