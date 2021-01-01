الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصـــادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان عند حاجز النبي صالح العسكري، وهم: محمد مجاهد تميمي (20 عاما)، وأحمد سامي عودة (22 عاما)، ومعتصم خليل تميمي ( 26 عاما).

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن طارق الزغل واستولت على حفار له أثناء عمله في بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال نصبت مساء أمس، حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدد من البلدات والقرى، ومنها: دير عمار، خربثا بني حارث، عين أيوب، بيتللو، نعلين، وادي الدلب "راس كركر"، جسر عين يبرود، المدخل الشرقي والغربي لسنجل، المغير، سلواد، والنبي صالح.

وشهدت بلدتي المغير وسلواد والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الاحتلال، التي قمعت مسيرات دعم واسناد للأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وللمطالبة بحمايتهم ومنع استفراد سلطات الاحتلال بهم.