رام الله / سما /

تصدر استمرار الفعاليات التضامنية والمساندة للأسرى الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل أيام، وأعيد اعتقال أربعة منهم، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستجيب لمناشدة والد الشاب يزيد أسعد جمعة من الرامة ويوعز بتقديم العلاج له

- 23 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات على نقاط التماس في الضفة

- الحركة الأسيرة تبدأ الجمعة خطوات تصعيدية رداً على إجراءات الاحتلال التنكيلية

- منظمة التحرير تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى

- فتح: اعتقال الأسرى لن يضعف من عزيمة شعبنا وأسراه

- العالول: الأبطال الذين حرروا أنفسهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة

- الحكومة تأمل عودة المساعدات المالية العربية

- 14 وفاة و1485 إصابة بـ"كورونا" و1969 حالة تعافٍ

- نقابة المعلمين في "سان دييغو" تتبنى قرارا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

* "الأيام":

- الاحتلال يواصل البحث عن كممجي وانفيعات بعد اعتقال أربعة من منفذي "الهروب العظيم"

- محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسرى الأربعة حتى الأحد المقبل

- تحذيرات من المساس والتنكيل بالأسرى وتواصل الفعاليات والمسيرات التضامنية

- الاحتلال يرفع الإغلاق عن الضفة ويعيد فتح المعابر حتى الأربعاء

- عشرات الإصابات واعتقالات في تجدد المواجهات مع الاحتلال

- ثغرة جديدة.. مخططات سجن إسرائيلي منشورة على الإنترنت

- عمان: اعتصام أمام السفارة الإسرائيلية دعماً للأسرى

- "كورونا": 14 وفاة ورصد 1485 إصابة

* "القدس":

- الاحتلال يعتقل زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في الجليل الأسفل

- العالول: نالوا شرف البطولة والمبادرة

- الحركة الأسيرة تبدأ تصعيداً الجمعة

- عودة: الاحتلال سبب كل الشرور

- وقفة تضامنية مع الأسرى في الناصرة

- إسرائيل تتوعد أسرى الحرية الستة

- إصابات خلال قمع المسيرات السلمية في الضفة

- إسرائيل ترفع الإغلاق عن الضفة

- 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة