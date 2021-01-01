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حماس تعقب على التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 12 سبتمبر 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة / سما /

​عقبت حركة "حماس" على استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية.


وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، "إن التصعيد الإسرائيلي على غزة شكل من أشكال العدوان المتواصلة على شعبنا الفلسطيني ،  ومحاولة لتصدير أزماته الداخلية باتجاه مزيد من القصف والاستيطان والتهويد وخاصة بعد هزيمته المدوية في معركة سيف القدس وانهيار منظومته الأمنية في نفق الحرية".

وأضاف بأن "العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا المتمترس على أرضه والمنتفض في كل المدن والبلدات الفلسطينية والمشتبك مع العدو في معركة الحرية، رغم كل الظروف والتعقيدات الامنية والحياتية، مما شكل صدمة قوية للاحتلال الإسرائيلي وقيادته".

وأشار إلى أن "المقاومة الفلسطينية ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو تغيير أي معادلات وقواعد اشتباك فرضتها المقاومة بالقوة في الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته".

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