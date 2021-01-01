قناة عبرية : حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من 6 شهور وهذا ما قاله محمود العارضة ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية ان التحقيقات لدى مصلحة السجون والشاباك تشير إلى أن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع لم يتلقوا مساعدة، والنفق استمر حفره أكثر من 6 أشهر.



في سياق متصل قال مسؤول سابق في مصلحة سجون الاحتلال ان محمود العارضة بعد محاولته الهروب عام 2014 قال لي بكل ثقة: لقد اتخذنا قرارا بالتحرر وسنفعل ذلك.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، فجر أمس، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة، مساء أول من أمس.