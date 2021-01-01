الاحتلال يعيق تحرك المواطنين على مدخل رامين شرق طولكرم

طولكرم / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة رامين شرق طولكرم، وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وذكرت مصادر اعلامية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت في محيط مدخل البلدة، ونصبت حاجز عسكريا وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هويات سائقيها وركابها، ولم تسمح بالمرور إلا لمن يحملون عنوان البلدة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية حاجز عناب العسكري القريب من البلدة، والذي يربط محافظتي نابلس وطولكرم، ومنعت المواطنين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق جانبية للوصول إلى مناطق سكناهم.