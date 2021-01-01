  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيق تحرك المواطنين على مدخل رامين شرق طولكرم

الأحد 12 سبتمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة رامين شرق طولكرم، وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وذكرت مصادر اعلامية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت في محيط مدخل البلدة، ونصبت حاجز عسكريا وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هويات سائقيها وركابها، ولم تسمح بالمرور إلا لمن يحملون عنوان البلدة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية حاجز عناب العسكري القريب من البلدة، والذي يربط محافظتي نابلس وطولكرم، ومنعت المواطنين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق جانبية للوصول إلى مناطق سكناهم.

#الاحتلال #طولكرم #بلدة رامين

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2021

محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

عائلة من الناصرة تُكذّب رواية الشرطة الإسرائيلية حول حادثة الأسرى

إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

بعد موجة تحريض ضد أهالي الناصرة.. غزة تبعث برسالة وحدة وطنية

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

جنين: "المشتركة للمقاومة" تؤكد استعدادها لخوض معركة شرسة دفاعاً عن أسرى جلبوع

الأخبار الرئيسية

20210912074027

تواصل عمليات البحث عن الأسيرين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قادري

تمديد اعتقالهم لتسعة ايام ..الاحتلال يتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

حالة تأهب قصوى على جبهة غزة.. واستعدادات لسيناريوهات أكثر خطورة قد تقود لتصعيد محتمل

الجيش الاسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية