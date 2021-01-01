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أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 12 سبتمبر 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

​توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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