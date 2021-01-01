المحكمة الإسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

القدس المحتلة /سما/

اتهمت محكمة إسرائيلية مساء يوم السبت الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، بعضا من تفاصيل محاكمة الأسرى الأربعة الذين اعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ما تمسى بالمحكمة الإسرائيلية اتهمت الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لـ"عملية "إرهابية" والانتماء لتنظيم "إرهابي".

والأسرى الأربعة الفلسطينيين المعاد اعتقالهم هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة وصول الأسرى الأربعة لى محكمة الناصرة عقب اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع.

وكان بانتظار الأسرى الأربعة شبان فلسطينيون حيث نظموا وقفة وسط هتافات مؤيدة لهم ومن الهتافات خلال استقبال الأسرى "من القدس لطبريا علم عليكم زكريا".

وظهر الفلسطينيون في الفيديو وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية رافعين العلم الفلسطيني.