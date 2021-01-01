جنين: إضراب شامل غداً ودعوات لتكثيف كل أشكال المقاومة

جنين /سما/

دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى الاضراب الشامل يوم غدٍ الأحد في جنين، وتكثيف كل أشكال المقاومة والتصدي بالتظاهر في كافة المواقع، والمواجهة الشاملة على نقاط التماس مع الاحتلال.

وأكدت القوى في بيان لها أن هذا الإضراب يأتي إيماناً بقدسية قضية الأسرى واستكمالاً للفعاليات المستمرة دعماً لنضالاتهم، ووقوفاً إلى جانب أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الذين تحملوا كل أشكال التنكيل والابتزاز.

وشدد على ضرورة الانتباه لمحاولات الاحتلال والمستمرة لبث الفتن والسموم، مؤكدة على ضرورة إفشال هذه المخططات وعدم الالتفات إلى الشائعات والكلام المدسوس.