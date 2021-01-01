إصابات بمواجهات مع الاحتلال شرق رام الله واعتقال طفلين أحدهما مصاب

رام الله /سما/

أصيب العديد من الأطفال والفتية والشبان مساء اليوم السبت، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها قرية المغير شرق رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين أحدهما مصاب بجروح في قدمه.

وأكدت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من المغير، مساء اليوم، تزامنًا مع إغلاق قوات الاحتلال كافة الطرق هناك، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أوقع عدة إصابات بالاختناق بصفوف الشبان والفتية والأطفال، وعولج المصابون ميدانيًا

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال لاحقت المتظاهرين، واعتقلت الطفلين محمد حسن أبو عليا (14 عامًا) وهو مصاب بجروح قدمه عقب استهدافه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما تم اعتقال الطفل محمود علاء الحج محمد (13 عامًا).