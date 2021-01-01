اسرائيل ترفع الإغلاق وتعيد فتح معابر الضفة حتى الأربعاء المقبل

القدس المحتلة /سما/

أعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، أنه اعتبارا من منتصف الليلة سوف تفتح المعابر في الضفة الغربية من جديد حتى يوم الأربعاء 15.9 وهو موعد ما يسمى (يوم الغفران).

ووفقا لبيان صدر عنه، فإن دخول إسرائيل يستلزم امتلاك تصريح دخول عن طريق المعابر الرسمية فقط. ويعتبر كل فلسطيني يدخل إلى إسرائيل بدون تصريح أو ليس عن طريق المعابر المعروفة مقيم غير قانوني ومخالفاً للقانون.

ونوه المنسق الاسرائيلي بتواجد قوات كبيرة منتشرة في منطقة السياج، وعليه ناشد الجمهور الواسع وبشكل خاص المقيمين غير القانويين بعدم الإقتراب من السياج نظرا لعمليات البحث عن باقي الاسرى ".

وأشار في ختام بيانه، الى أن عملية الفحص في ساعات المساء لدى عودة العمال قد تؤدي الى حدوث تأخيرات في المعابر.