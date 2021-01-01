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الرجوب: علينا مواجهة الاتهامات التي تطال أبناء شعبنا داخل أراضي الـ 48

السبت 11 سبتمبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: علينا مواجهة الاتهامات التي تطال أبناء شعبنا داخل أراضي الـ 48



جنين /سما/

دعا محافظ جنين أكرم الرجوب، الى محاربة مروجي الفتنة بين أبناء الشعب الواحد في الضفة والقطاع والقدس وداخل أراضي الـ 48.

وأضاف المحافظ الرجوب في بيان له، مساء اليوم السبت، "لقد بدأت أدوات الاحتلال منذ الأمس بإشاعة بذور الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وما كان ذلك إلا لصرف الأنظار عن هزيمته أمام إرادة وعزيمة أبطالنا الأسرى".

وقال: "لقد كانت الحركة الأسيرة وما زالت ركيزة من ركائز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وحدة التاريخ والمصير، وحدة الأرض والشعب والقضية".

ودعا الرجوب أبناء شعبنا لمواجهة الدعوات المسمومة والاتهامات التي تطال أبناء شعبنا الصامد المرابط على أرضه في أراضي الـ48 وهم الذين انحازوا لقضايا شعبهم الفلسطيني في كل محطات التصدي والصمود، ودفعوا مقابل ذلك الغالي والنفيس حفاظا على هويتهم وانتمائهم العربي الفلسطيني الأصيل وما زالوا.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب #اراضي 48 #مدينة الناصرة

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