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الجيش الاسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الغلاف

السبت 11 سبتمبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الغلاف



غزة /سما/

دوّت صافرات الإنذار مساء اليوم، السبت، في عدّة مناطق إسرائيلية محيطة في قطاع غزّة، أبرزها سديروت.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية تصدّي القبة الصاروخية الإسرائيلية لصاروخ واحد على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، إنه متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية

وأُطلق هذا الصاروخ من القطاع بعد ساعة على كلمة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة والتي قال فيها إن "إعادة اعتقال بعض أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف ولا يزيد شعبنا إلا فخرا بصلابة وشجاعة أسراه".

وأوضح أبو عبيدة أنه "ليعلم العدو بأن قرار القسام والمقاومة بأن صفقة التبادل القادمة لن تتم إلا بهؤلاء الأبطال".

#صفارات الانذار #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #قطاع غزة

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