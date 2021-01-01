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الاحتلال يكشف عن ثغرة أمنية جديدة.. مخططات سجن إسرائيلي منشورة على الانترنت

السبت 11 سبتمبر 2021 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يكشف عن ثغرة أمنية جديدة.. مخططات سجن إسرائيلي منشورة على الانترنت



القدس المحتلة /سما/ صحيفة القدس

كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، أن هناك ثغرة أمنية جديدة في السجون الإسرائيلية بعد أن عثر على مخططات البناء الخاصة بسجن شيكما في عسقلان على الانترنت كما عثر مسبقًا على مخططات سجن جلبوع.

وبحسب القناة العبرية، فإن مخططات السباكة وخطوط الصرف الصحي للسجن يمكن لأي شخص الحصول عليها عبر الانترنت، مشيرةً إلى أن هذا السجن يتواجد به أسرى فلسطينيين وجنائيين.

وقالت بلدية عسقلان إنه تم نشر مخططات بناء السجن بناءًا على طلب من مصلحة السجون، وتم عرضها بهدف تجديدها مستقبلًا.

فيما نفت متحدثة باسم مصلحة السجون أن تكون نشرت تلك المخططات بموافقتهم، وأنه تم التصرف على الفور بالتواصل مع الجهات المدنية لإزالة المخطط.

#سجن عسقلان #اسرائيل #خرائط السجن #السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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