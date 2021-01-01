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بينيت يوعز ببقاء اليقظة والتعاون حتى اكتمال عملية القبض على كممجي وانفيعات

السبت 11 سبتمبر 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يوعز ببقاء اليقظة والتعاون حتى اكتمال عملية القبض على كممجي وانفيعات



القدس المحتلة /سما/

 أوعز نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، باستمرار الحفاظ على اليقظة العالية والتعاون المستمر بين مختلف الأجهزة حتى اكتمال العملية التي تهدف لإعادة اعتقال الأسيرين الآخرين (أيهم كممجي ومناضل انفيعات).

وأشاد بينيت بعد جلسة تقييم عقدها اطلع خلالها على جهود اعتقال الأسرى الأربعة، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة التي تواصل البحث عن باقي الأسرى.

وقال بينيت “تم القيام بعملية حازمة ومتسقة، ومفتاح النجاح هو التعاون السلسل والهادئ بين جميع الأجهزة، يجب أن نستمر في تبادل المعلومات السريعة والتقسم الدقيق للمهام بين الأجهزة الأمنية، الأمر الذي سيسمح بعمل ناجح أكبر”.

#نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #الاسرى الستة #الهروب من سجن جلبوع #الاسرى الفلسطينيين

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