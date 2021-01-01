إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل /سما/

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقل 4 شبان.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات الاختناق في مخيم العروب عقب مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال المواجهات سليم مازن جوابرة (19 عاما)، وكامل ابراهيم أبو هشهش (17 عاما)، ومحمد أحمد أبو طماعة (19 عاما)، واسلام بنات (18 عاما).