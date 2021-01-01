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إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

السبت 11 سبتمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب



الخليل /سما/

 أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقل 4 شبان.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات الاختناق في مخيم العروب عقب مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال المواجهات سليم مازن جوابرة (19 عاما)، وكامل ابراهيم أبو هشهش (17 عاما)، ومحمد أحمد أبو طماعة (19 عاما)، واسلام بنات (18 عاما).

#مواجهات #قوات الاحتلال #اعتقالات #مخيم العروب

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