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أيمن عودة: لدي حلم بإطلاق سراح جميع الأسرى وإقامة دولة فلسطينية

السبت 11 سبتمبر 2021 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيمن عودة: لدي حلم بإطلاق سراح جميع الأسرى وإقامة دولة فلسطينية



القدس المحتلة /سما/

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، إن لديه حلماً بإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وأن لا تكون هناك سجون ولا احتلال.

وأبدى عودة خلال مقابلة مع قناة 12 العبرية، عن دعمه للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحقهم في الحرية.

وقال عودة “الأسرى هربوا من السجن، كل السجون يجب أن تغلق، كل هؤلاء الأسرى يجب أن يكونوا في الدولة الفلسطينية التي ستقام بجانب إسرائيل، الاحتلال هو أصل كل شر ومشكلة، لا يوجد احتلال في العالم كما تفعله إسرائيل للشعب الفلسطيني”.

وانتقد رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أداء القوات الشرطية الإسرائيلية التي استنفرت في المناطق العربية بحثُا عن الأسرى الستة، ولكن لم يراها السكان خلال الجرائم التي تشهدها تلك المناطق.

وقال عودة “من رأى الشرطة في الأيام الأخيرة، يسأل أين تكون عندما يقتل العرب”.

وأشار إلى أن 90% من السكان الفلسطينيين في إسرائيل يريدون السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، قائلًا “من يظن أننا سنكون خارج مشكلة الاحتلال، فلن نكون كذلك”.

#القائمة العربية المشتركة #ايمن عودة #الاسرى الستة #سجن جلبوع #الهروب من سجن جلبوع

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