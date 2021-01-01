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الخارجية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

السبت 11 سبتمبر 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية



رام الله /سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت الوزارة في بيان، مساء اليوم السبت، اعتداءات المستوطنين المسلحين ضد القرى والبلدات وضد منازل المواطنين كما حصل مساء هذا اليوم في مهاجمتها لمنزل في قرية بورين جنوب نابلس.

واعتبرت تعامل قوات الاحتلال العنيف والهمجي ضد المشاركين في المسيرات السلمية، أنها ترجمة لقرارات وتعليمات المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، الهادفة لكسر إرادة الصمود والمقاومة السلمية لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ومنازلهم في وجه هجمات المستوطنين وضد عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها، مؤكدة أنها جزء لا يتجزأ من سياسة دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.

وعبرت عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعب بأكمله يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2334، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

#الخارجية والمغتربين #الانتهاكات الإسرائيلية

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