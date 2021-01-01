فريق طلابي من جامعة النجاح يتأهل لنهائيات Hult Prize العالمية

نابلس /سما/

تأهل فريق Green Gold من جامعة النجاح الوطنية إلى المرحلة النهائية لمسابقةHult Prize العالمية، والتي ستعقد في مقر هيئة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان الرابح النهائي في المسابقة.

وتكون الفريق من الطالبة لارا الخطيب والطالب وليد التيتي تخصص هندسة حاسوب، والطالبة ميثلون صباغ تخصص طب بشري.

ونافس الفريق في المرحلة الثالثة “مسرعة الأعمال”، حيث عقدت هذه المرحلة في لندن على مدار شهر، وامتدت المرحلة على مدار ستة أسابيع ما بين اللقاءات الوجاهية والإلكترونية التي خضع الطلبة خلالها لتدريبات مكثفة، والتقوا بخبراء وكبار رجال الأعمال حول العالم، وكان يجري كل أسبوع تحكيم للفرق بحضور حكام من ذوي الخبرات المتميزة في فلسطين لاختيار أفضل 6 فرق منهم، وتأهل فريق جامعة النجاح للمرحلة النهائية بالمسابقة.

وتقوم فكرة فريق Green Gold على استغلال الفضلات الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون (الجفت) لاستخراج السليلوز الذي يدخل في صناعة الورق والكرتون وغيرها، وتقدم فكرة الفريق حلاً لفكرة التحدي الذي طرحته المسابقة وهو تحويل الطعام إلى أداة لتغيير العالم تحت عنوان Food for Good.

وأعرب رئيس جامعة النجاح الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مباركاً للطلبة فوزهم في المسابقة وعبر عن فخره بهم مشيراً لسلسلة الإنجازات التي تحققها الجامعة والطلبة بشكل مستمر.

وأكد أن هذه النتائج هي ثمرة العمل الدؤوب المتواصل للحفاظ على المستوى الراقي والرفيع من قبل الجامعة والطلبة على حد سواء.

يذكر أن Hult Prize هي المؤسسة الأولى حول العالم في مجال التعليم الريادي والتعليم التأثيري وتأسست عام 2010 على يد الفلسطيني أحمد الأشقر، وتضم أكثر من 3000 جامعة حول العالم في أكثر من 121 دولة.

وتطرح المسابقة في كل عام تحدياً يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لتشجيع الطلبة على تقديم أفكار لمشاريع ريادية تخدم المجتمع وتحقق لهم الربح المادي، ويحصل الفريق الفائز في النهاية على استثمار بقيمة مليون دولار كرأس مال لمشروعه.