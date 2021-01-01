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أبو عبيدة يوجه رسالة لاهلنا بالضفة.. ويؤكد: لن تتم صفقة تبادل قادمة إلا بتحرير ابطال نفق الحرية

السبت 11 سبتمبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يوجه رسالة لاهلنا بالضفة.. ويؤكد: لن تتم صفقة تبادل قادمة إلا بتحرير ابطال نفق الحرية



غزة / سما /

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم، إن إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية.

وأضاف أبو عبيدةفي تصريح صحفي، إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض.

وأكد أبو عبيدة، أن أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال.

و أمام تهديدات العدو لأهلنا في الضفة وفي جنين أكد أبو عبيدة، أن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهم وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم.

وختم أبو عبيدة تصريحه بالقول: نشد على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم المشرفة، ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم.

#ابو عبيدة #كتائب القسام #الاسرى الستة #سجن جلبوع

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