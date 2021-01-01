أسرى الجهاد تتوعد: خطواتنا لم تنتهِ ولن تتوقف إلا بتحقيق مطالبنا كافة

غزة / سما /

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم السبت، اتفاقها مع جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي في السجون على تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الخطوات النضالية ضد إدارة السجون.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “أول قرار للجنة الطوارئ هو التأكيد على الإضراب المفتوح عن الطعام في الأيام القادمة ما لم تتراجع إدارة السجون عن هجمتها المسعورة على أسرى الجهاد واعادة كافة إنجازات الاسرى داخل الأقسام لما قبل 692021”.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة السجن تعاملت بطريقة وحشية، وغير انسانية مع الأسيرين القائدين محمد مرداوي، وعبد الله الوحش، كما وعزلت كلاً من زيد بسيسي وثابت مرداوي وعبد الله العارضة وعبد عبيد وأنس جرادات ومهند الشيخ إبراهيم وحسام عابد وفراس صوافطة، ولا تتوفر معلومات عن مصيرهما.

وأضافت “بعد تفريق أسرى الجهاد الإسلامي على كل السجون والاقسام، فإننا نؤكد ان خطواتنا لم تنتهي ولن تتوقف الا بتحقيق كافة مطالبنا”.