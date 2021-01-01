عمان: اعتصام أمام السفارة الإسرائيلية دعماً للأسرى

عمان /سما/

شارك العشرات من أبناء الشعب الأردني، اليوم السبت، في اعتصام نظم أمام السفارة الإسرائيلية، تضامنا مع الأسرى ودعما لصمودهم في سجون الاحتلال.

وجاء الاعتصام الذي دعت له شبيبة الأحزاب القومية واليسارية تحت شعار “انتصار للأسرى في معركة الحرية وكسر قيد السجان بعد أن استطاع ستة أسرى من سجن جلبوع انتزاع حريتهم.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع الأسرى، مؤكدين رفضهم لممارسات إدارة سجون الاحتلال القمعية والوحشية، محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وطالبوا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتبني قضية الأسرى الذين يعانون من قمع مستمر وانتهاكات كبيرة تجاوزت فيها اسرائيل القانون الدولي الإنساني.