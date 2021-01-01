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الاحتلال يواصل شن حملات تفتيش ويكثف من تواجده العسكري جنوب غرب جنين

السبت 11 سبتمبر 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل شن حملات تفتيش ويكثف من تواجده العسكري جنوب غرب جنين



جنين / سما /

 كثفت قوات الاحتلال الإسرائلي، مساء اليوم السبت، من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقرى كفيرت، ونزلة الشيخ زيد، وأم دار، والهاشمية، وكفرقود، والعرقة، والطرم، الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط تلك القرى، ونشرت وحدات خاصة “مستعربين” وهم يستقلون مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وشددت من تواجدها العسكري عبر نشر فرق مشاة بين كروم الزيتون.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بركسات ومنازل المواطنين، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، واحتجزت الشاب سعيد قبها من قرية طوره أثناء تواجده داخل أرضه لعدة ساعات.

#قوات الاحتلال #اعتقالات #جنين #نفق الحرية #الاسرى الستة

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