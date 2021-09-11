إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أغلقت إسرائيل إحدى مطاراتها في إطار جهود البحث عن أسيرين فلسطينيين كانا ضمن 6 فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، وتم اعتقال 4 منهم منذ مساء أمس الجمعة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أغلقت هيئة الطيران المدني المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو في منطقة " عيمق يزراعيل" (مرج أبي عامر) غرب مدينة العفولة شمالي البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن إغلاق المطار جاء على خلفية انتشار تحليق المروحيات والطائرات دون طيار في المنطقة كجزء من محاولة القبض على الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع ولم يتم القبض عليهما بعد.

وفي الظروف العادية يكون مطار مجيدو في هذا الوقت مكتظا بالطيران المدني الحفيف والطيران المظلي خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبها، نشرت قناة "كان"، مقطع فيديو يوثق لعمليات التعقب والمطاردة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للأسيرين.

הסריקות בכפרים והחיפושים עד השעות הקטנות: צה"ל מפרסם תיעוד מפעילות החיפוש אחר המחבלים שברחו מכלא גלבוע @ItayBlumental (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/vXVXJldceP — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.