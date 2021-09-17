أسرى فتح يوجهون رسالة للرئيس: سنشرع مع كافة الفصائل في إضراب مفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

طالب أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإسنادهم ودعمهم في معركتهم للدفاع عن حقوقهم بالاتفاق مع باقي الأسرى الفلسطينيين.

وأشار اسرى فتح، الى أن إدارة مصلحة السجون تريد أن تحملهم مسؤولية فشلها في جلبوع وتريد كسر إرادة الأسرى.

وأكد البيان أنه: " وبالإتفاق مع كافة الفصائل سوف نشرع بإضراب مفتوح عن الطعام إعتبارًا من يوم الجمعة 17/9/2021، وسوف تكون كل دفعة بالمئات، وعند الوصول لليوم العاشر ستشرع قيادة الإضراب بالإضراب عن الماء، وبعد خروج الدفع الأولى من السجون، يتم حل التنظيم في كافة السجون."

وأضافوا الأسرى في رسالتهم، "قادتنا المحترمين، نحن لم نكن نسعى لذلك ولكن هذه المعركة فرضت علينا ونحن لها بإذن الله، نتمنى منكم إسنادنا ودعمنا بكل الوسائل والوقوف بجانبنا بمعركة الدفاع عن الحق."

ونوهت أسرى فتح أن الإنجاز الأولي لهذا الإضراب قد تحقق بوحدة كافة الفصائل في السجون."





وأكدت مؤسسات الأسرى، أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكافة أطيافها، ستبدأ يوم الجمعة المقبل برنامجًا تصعيديًا، ردًا على الهجمة المتواصلة بحق الأسرى على مدار الأيام الماضية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، يوم السبت، إن الحركة الأسيرة أجمعت على رفع راية التحدي، ولن تقبل باستمرار الهجمة بحق الأسرى، للهروب من الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن "جلبوع"، عقب تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم.