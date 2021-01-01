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الرفاعي: عدة فعاليات ستنظم قريباً في دول عربية وأمريكية وأوروبية

السبت 11 سبتمبر 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرفاعي: عدة فعاليات ستنظم قريباً في دول عربية وأمريكية وأوروبية



رام الله / سما /

أعلن مفوضُ العلاقاتِ الخارجيةِ في مركزيةِ حركةِ فتح سمير الرفاعي، اليوم السبت، عن تنظيمِ فعالياتٍ خلالَ الفترةِ المقبلةِ لنصرةِ الأسرى في الدولِ العربيةِ وفي الساحتين الأوروبيةِ والأمريكيةِ من خلالِ الجالياتِ الفلسطينيةِ.

وأكّد الرفاعي، في حديثٍ لـ (إذاعة صوت فلسطين) على أنَّ حدثَ الأسرى لاقى تجاوبًا وإسنادًا شعبيًا كبيرًا، مُشيراً إلى تنظيمَ فعاليةٍ في مخيمِ جرمانا في سوريا لنصرةِ الأقصى.

وقال: "إنّ  كافةَ الفعالياتِ التي ستنظمُ في دولِ العالمِ ستقولُ كلمةً واحدة إن الشعبَ الفلسطيني موحَّدٌ لمواجهةِ غطرسةِ الاحتلالِ داخلَ وخارجَ الوطن وإن دولةَ الاحتلالِ تضربُ بعرضِ الحائطِ القوانينَ الدوليةَ من خلالِ تعزيزِ نظامِ الأبارتهايد والتمييزِ عنصري".

#سمير الرفاعي #الاسرى الفلسطينيين

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