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حشدت قوات.. مصلحة سجون الاحتلال تستعد لإخلاء أقسام بسجن جلبوع

السبت 11 سبتمبر 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حشدت قوات.. مصلحة سجون الاحتلال تستعد لإخلاء أقسام بسجن جلبوع



القدس المحتلة / سما /

 تستعد مصلحة سجون الاحتلال، لإخلاء أقسام للأسرى الأمنيين في سجن جلبوع، بحجة الخشية من وجود أنفاق جديدة في السجن.

وذكرت مصادر عبرية، السبت، بأنه تم جلب مزيد من السجانين وعناصر وحدات القمع إلى السجن استعدادا لتنفيذ عملية الإخلاء.

وأوضحت أن الأسرى الذين سيتم إجلاؤهم سينقلون إلى سجون في الجنوب، أسوة بالأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم والذين سنقلون أيضا إلى زنازين انفرادية في سجون بالجنوب، بعد أن يعرضون الليلة أمام المحكمة لتمديد اعتقالهم.

وذكرت، أن عملية إخلاء الأقسام في سجن جلبوع تأتي على ضوء تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار بعد أن تمكنوا من حفر نفق يوصل إلى خارج أسوار السجن.

واعتقلت قوات الاحتلال، ليل أمس وفجر اليوم، أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم الاثنين الماضي وهم: زكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، ومحمد عارضة (39 عاما)، ومحمود عبد الله العارضة (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من قرية بئر الباشا جنوب جنين.

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