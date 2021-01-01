محدث: إعلام اسرائيلي يكشف مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واللا" الاسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين الأربعة الذين هربوا من سجن جلبوع سينقلون إلى سجن في جنوب إسرائيل.



وذكر الموقع الاسرائيلي، أن كل أسير منهم سينقل إلى الحبس الانفرادي في زنازين منفصلة في أحد سجون الجنوب.



وأوضح أنه سيتم تقديم الأسرى الفارين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم، أنه سيتم عرض الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، هذا المساء على محكمة إسرائيلية في الناصرة لتمديد اعتقالهم تحت ذمة الحبس الاحتياطي.

ووفقًا للقناة، فإنه سيتم محاكمة الأسرى الأربعة بتهمة “الهروب” وهي “عقوبة تصل إلى سبع سنوات”.