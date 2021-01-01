إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير المقدسي أبو عيسى في بئر السبع

القدس المحتلة / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال صباح اليوم السبت الأسير المقدسي عنان أبو عيسى من قسم 6 في النقب، إلى العزل الانفرادي في سجن آيلا في بئر السبع.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى أمجد أبو عصب، إن “الأسير المقدسي عنان أبو عيسى كان يتواجد في قسم 6 بالنقب، وعندما قمعت قوات الاحتلال الأسرى بعد انتزاع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع، نقلتهم إلى سجن آيلا في بئر السبع، وبقي عدد قليل منهم في سجن النقب بالعزل، وحتى هذه اللحظات لا يوجد لدينا معلومات، وننتظر أن تصلنا المعلومات بشكل رسمي”.

وأشار أبو عصب إلى أن الاحتلال يتعامل مع الأسير المقدسي أبو عيسى على أنه أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، وبالتالي اعتقله إدارياً، وأبعده عن القدس لفتراتٍ طويلة، بعد عدة اعتقالات بحجة نشاطه في مدينة القدس.

يذكر أن نجيب معتقل منذ العاشر من حزيران 2021، بعد أن اقتحمت قوّة “إسرائيلية” بلدة العيزرية شرق المدينة، حيث يمكث فترة إبعاده، ونقلته إلى مركز “المسكوبية” للتحقيق معه، وبعد عدة أيام أعلنت اعتقاله إدارياً.

في حينها، كانت عائلة نجيب تستعد لعودته إلى منزله في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، بعد عامٍ كامل من إبعاده عن مدينة القدس، إلّا أن الاحتلال اعتقله فجراً ونغّص على عائلته وزوجته وأولاده الثلاثة بفرحة لقائهم به، وعودته إلى منزله.