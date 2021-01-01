كشف ملابسات سلب محال تجارية وفندق في رام الله وضواحي القدس

رام الله / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سلب تحت تهديد السلاح لمحال تجارية وفندق في رام الله وضواحي القدس المحتلة .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناءً على شكوى تقدم بها مواطن مفادها قيام شخصين بمحاولة سلب لمحله التجاري في بلدة الزعيم تحت تهديد السلاح، وعملية سلب اخرى بأحد الفنادق في رام الله ، وبناء على التحريات وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخصين من منطقة عناتا وخلال كمين نصب لهما، تمكنت قوة من شرطة المباحث بمساندة قوة من مديرية ضواحي القدس بالقبض عليهما.

وأضافت انه وبالاستماع لأقوالهما أفادا قيامهما بجرائم السلب تحت تهديد السلاح ورش الغاز على الضحايا في محلات تجارية في الزعيم وبيتونيا وفندق في رام الله وسلب أموال واغراض مختلفة من المحال، و ضبط بحوزتهما مبلغا ماليا، وكمية كبيرة من علب السجائر وعلبة غاز مسيل للدموع،ومسدسين (غاز وخرز) واقنعة.

وأكدت الشرطة بأنها اوقفت المشتبه بهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصول