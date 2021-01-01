القبض على شخص بحوزته 159 حبة يشتبه أنها مخدرة في جنين

جنين / سما /

ألقت الشرطة القبض على شخص وضبطت بحوزته 159 حبة يشتبه بأنها مخدرة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات حول حيازة شخص من سكان المحافظة لمواد مخدرة في منزله، تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من فرع شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من مركزي شرطة ميثلون وجبع إلى منزل المشتبه به وبتفتيش المنزل تم القبض عليه وضبط بحوزته 159 حبة يشتبه أنها مخدرة وهي 70 حبة كلونكس و56 حبة لاريكا و20 حبة ترامال و13 حبة كساناكس .



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخص والمضبوطات لحين إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.