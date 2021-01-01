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تعزيزات كبيرة وحملات تمشيط واسعة جنوب غرب جنين

السبت 11 سبتمبر 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعزيزات كبيرة وحملات تمشيط واسعة جنوب غرب جنين



جنين / سما /

تشن قوات الاحتلال حاليا حملات تمشيط واسعة النطاق على امتداد المنطقة الحدودية جنوب غرب جنين على امتداد جدار الفصل العنصري .

وافادت مصادر محلية، ان المئات من الجنود شوهدوا ينتشرون في انحاء متفرقة بين الجبال والاشجار ومداخل قرى وبلدات طورة وبرطعة وام دار وظهر العبد وكفيرت والهاشمية والعرقة .

وبحسب مصادر اسرائيلية ، فان هذه الحملة تاتي بعد وصول معلومات حول اجتياز احد الاسرى اللذين انتزعوا حريتهم سياج الفصل العنصري باتجاه الخط الغربي لجنين ، وقد تناقلت وسائل التواصل ان جيش الاحتلال يستعد لدخول مناطق جنين رغم التحذيرات بان عملية الدخول ستكون معقدة .

وافاد ان وحدات من المشاة وقصاصي الاثر ترافقهم الكلاب البوليسية اقتحموا الجبال المحيطة في قرية العرقة . ويستمرون في اعمال التمشيط .

وقد احتجز الجنود العديد من المزارعين ورعاة الماشية لدى تواجدهم في المناطق ويقومون باخضاعهم للتحقيق.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال عدد من العمال لدى محاولتهم العودة من المناطق الحدودية الى مدينة جنين ، وبحسب شهود العيان ، فان الجنود نقلوهم الى منطقة مجهولة .

#قوات الاحتلال #جنين #الاسرى الستة #الهروب من سجن جلبوع

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