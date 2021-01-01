وقفة ضد التطعيم الإلزامي في نابلس

نابلس / سما /

نظم عشرات المواطنين امس وقفة ضد التطعيم الالزامي ضد فيروس كورونا بمدينة نابلس.

ورفع المشاركون بالوقفة التي جرت في ميدان الشهداء وسط المدينة لافتات تؤكد على حقهم برفض التطعيم، وعدم إجبارهم عليه.

وقال المحامي فارس أبو الحسن أحد المشاركين بالوقفة أنه ليس من حق الحكومة والوزارات أن تجبر المواطنين على أخذ الطعم بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال ربط الحصول على الخدمة بأخذ التطعيم.

من جانبها، قالت المحامية زينب السلفيتي ان أخذ الطعوم يجب أن لا يكون ملزما خاصة وان اللقاحات لا زالت في مرحلتها التجريبية وأن الجهات المصنعة لها أخلت مسؤوليتها من اي اثار جانبية.

واضافت ان السلطة الفلسطينية اصدرت قرارا يعفي الشركات المصنعة من المسؤولية عن سلامة الطعوم، الامر الذي يجعل حياة المواطن في مهب الريح ويحرمه من التعويض، وهذا مخالف لكل المبادئ القانونية.

واشارت الى ان الزامية التطعيم تخالف القانون الاساسي الفلسطيني الذي نص على حق المواطن بأن لا تجرى عليه تجارب طبية، وأن مجلس الوزراء لا يملك سلطة التشريع وانما تنفيذ القوانين.

من ناحيتها قالت المواطنة نور القوقا: “جئنا لندافع عن أبسط حقوقنا في حرية الاختيار، وأنا أرفض أن أجبر أو أن تقيد حريتي لأني اخترت عدم التطعيم”.

وأضافت أن هناك الكثير من طلاب المدارس أجبروا على أخذ الطعوم رغما عن ارادتهم تحت التهديد بمنعهم من دخول مدارسهم.