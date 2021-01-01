العالول: الأبطال الذين حرروا أنفسهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة

رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة "فتح"، عضو لجنتها المركزية محمود العالول، أن الأسرى الذين انتزعوا حريتهم أعادوا القضية الفلسطينية للصدارة، معتبرا إعادة اعتقال أربعة منهم وتشديد الخناق على الأسرى جرائم وانتهاكات غير مسبوقة تضاف إلى سجل الاحتلال الاجرامي.

وقال العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن حركة "فتح" لديها استراتيجية واضحة للعمل على الأرض للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، مضيفا "انه ومنذ البداية أعلنا أن أبناء شعبنا كافة بجانب أسرانا، وانهم اكليل غار على جبين كل فلسطيني، فهم ضحوا بحريتهم من أجلنا".

وأضاف ان الأبطال الذين حرروا أنفسهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة، وحققوا ما يريدونه، وأصابوا العدو في نظريته الأمنية وادعاء التفوق، واستعادوا الضوء مرة أخرى إلى القضية الفلسطينية وقضية الأسرى بشكل حقيقي.