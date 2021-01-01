إسرائيل تكشف عن وحدة عسكرية لتقفي الأثر تشارك في مطاردة أسرى جلبوع

القدس المحتلة / سما /

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن وحدة خاصة لتقفي الأثر تابعة له تشارك في نشاطات قوات الأمن المختلفة للقبض على الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه بعد عدة ساعات من الملاحقة قاد متقفو الأثر وهم جنود من وحدة "مارعول" العسكرية، قوات الأمن الى المكان الذي حددوه لاختباء اثنين من الأسرى.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة من الجيش والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام تواصل مطاردتها المشتركة لبقية الفارين.

وفي وقت سابق اليوم، أشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه خلافا لمزاعم الشرطة أن إعادة اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة فجر اليوم، جاءت في أعقاب "معلومات استخباراتية"، إلا أن العثور جرى بواسطة قصاصي أثر من قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي.