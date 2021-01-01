  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج

السبت 11 سبتمبر 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوصى بحرق جثمانه ونثر رماده.. وفاة المخرج الفلسطيني نصري حجاج



فيينا/سما/

توفي الكاتب والمخرج الفلسطيني نصري حجاج صباح اليوم في منزله في فيينا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بحسب ما أعلنت زوجته عبير حيدر.

وأصدرت عبير حيدر بياناً نعت فيه زوجها قائلةً:" أنعي إليكم رحيل زوجي ووالد طفلتنا الحبيبة شام، المخرج والكاتب الفلسطيني نصري حجاج هذا الصباح في منزله في فيينا بعد صراع طويل مع المرض.

 ونزولا عند رغبته، سوف يتم حرق جثمانه ونثر جزءا من رماده لاحقا في مخيم عين الحلوة وعند قبر والدته فاطمة في صيدا، وجزءا آخر في قريته الناعمة شمال فلسطين المحتلة وجزءا في سوريا التي تضامن مع شعبها المظلوم حتى آخر نفس، وجزءا فوق تراب تونس حيث عاش سنين طويلة من عمره فيها".

وأضافت:" رحل بهدوء وسلام وطمأنينة مع كل الحب من قلبي وشام وابنه نهاوند ومن استطاع القدوم من عائلته".

وختمت بالقول:" تُقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي ...مع الشكر والامتنان للجميع".
 

الأكثر قراءة اليوم

قوات الاحتلال تعلن اعتقال اثنين من الاسرى الفارين من سجن جلبوع الاسرائيلي

معاريف: إطلاق النار صوب منزل قائد وحدة "سيف" بشرطة الاحتلال في الناصرة (صور)

صحفية إسرائيلية: رغم اعتقال اثنين من الأسرى إلا ان "إسرائيل" مربكة محلياً واقليميا

أول تعليق من حماس على اعتقال الأسيرين العارضة وقادري

فيديو: جندي إسرائيلي يدوس جسد الطبيب الفلسطيني "جولاني" بعد إصابته بالرصاص

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

عائلة من الناصرة تُكذّب رواية الشرطة الإسرائيلية حول حادثة الأسرى

الأخبار الرئيسية

9

إعلام إسرائيلي يكشف: 7 إخفاقات لمصلحة إدارة السجون أنجحت عملية “نفق الحرية”

منصة فلسطينية تنشر معلومات تناقض روايات الاحتلال حول ابطال عملية انتزاع الحرية

جلبوع

صحيفة عبرية تسخر بمصلحة السجون الإسرائيلية بعد فشلها بعملية جلبوع

20210911101324

الوحدة البدوية عثرت عليهم ..تقرير إسرائيلي: الاسيران كمامجي ونفيعات انفصلا وأحدهما في الضفة

مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2021

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية