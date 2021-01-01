تفاصيل جديدة لعملية اعتقال الزبيدي والعارضة في قرية أم الغنم

القدس المحتلة / سما /

قال شاهد عيان لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، إنه وعند الساعة 1:00 صباحًا وصلت أعداد كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قرب بلدة الشبلي - أم الغنم في مرج ابن عامر.



وأضاف شاهد العيان للصحيفة، أن هذه القوات بدأت البحث من مكان إلى آخر، وحلقت مروحية وطائرة بدون طيار في السماء طوال الوقت ولم نتمكن حتى من إغلاق أعيننا عن كل الضوضاء في القرية.



وتابع يقول: "بعد حوالي ثلاث ساعات، رأيت أن القوات تتقدم نحو الزقاق بالقرب من منزل والدتي، وفي عمليات تفتيش تحت عربة شاحنة، أمسكوا بهم.

ومع ساعات الفجر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، بعد أن اعتقلت رفيقيهما، محمود العارضة ويعقوب القادري، مساء الجمعة، وهم من الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" قبل أيام.

ويواصل اثنان من الأحرار الستة، هما أيهم كمنجي ومناضل انفيعات، معركة تحدي الأجهزة الإسرائيلية وجيشه.