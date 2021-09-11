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الأردن: مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل ووزارة المياه تعلق (فيديو وصور)

السبت 11 سبتمبر 2021 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل ووزارة المياه تعلق (فيديو وصور)



عمان /سما/

بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبركة حمراء في الأردن، أكدت وزارة المياه أن "هذه البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر".

وفي تصريحات له، أكد الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة أن "فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وأرسلت إلى المختبرات لتحليله"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن "النتائج فور ورودها".

وظهرت مياه لونها أقرب للأحمر، مجهولة المصدر، بالقرب من البحر الميت في منطقة غور الحديثة بالأغوار الجنوبية صباح اليوم السبت، وأثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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#الاردن #البحر الميت

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