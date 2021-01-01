عبد القادر يدين الحملة ضد ابناء شعبنا في مدينة الناصرة

القدس المحتلة / سما /

ادان حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري في حركة فتح، امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، الحملة المشبوهة ضد ابناء شعبنا في مدينة الناصرة، على خلفية اعتقال اسرى الحرية الأبطال.

وقال حاتم عبد القادر إن هذه الحملة لا تمثل أبناء شعبنا في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين البطلة، وان هذه الحملة سواء كانت بوعي او بدون وعي فهي تخدم مخططات وأجندات الاحتلال الإسرائيلي في بث بذور الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، والنيل من النسيج الاجتماعي والنضالي الفلسطيني، الذي تجلت وحدته في معركة الشيخ جراح وباب العامود.

وأضاف عبد القادر أنه ليس من شيم الوطنية أن تؤخذ مدينة مناضلة بجريرة شخص أو أشخاص شواذ باعوا ضمائرهم للاحتلال.



وأشاد عبد القادر بمدينة الناصرة ومواطنيها وقواها الوطنية، التي كانت على مدار التاريخ الفلسطيني أيقونة ورمزا للوطنية والكرامة والشموخ وتحدي الاحتلال في جميع المحطات الوطنية والنضالية التي خاضها شعبنا منذ النكبة حتى الآن.

ودعا عبد القادر ابناء شعبنا وخاصة مدينة جنين البطلة الى الوقوف في وجه هذه الحملة المشبوهة واسكاتها وكشف المتطورين فيها.