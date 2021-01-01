ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن والتمثيل وتوضح السبب

وكالات / سما /

بسبب استبعادها لسنوات من المشاركة في التمثيل والأعمال الفنية، قررت الممثلة المصرية ليلى طاهر، اعتزال المجال التمثيلي والفني نهائيا، بحسب قولها.

وأشارت طاهر( 79 عاما)، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "حديث القاهرة"، إلى أن عودتها عن قرارها خطوة صعبة، لافتة إلى أنها قررت التفرغ لعائلتها، وقضاء ما تبقى من عمرها برفقة صديقات من خارج الوسط الفني.



وقالت إن العديد من الأعمال تعرض عليها ولكنها لا تناسبها ولا تريد أن تشارك في أعمال لمجرد التواجد فيكفيها ما قدمته من تاريخ، مؤكدة أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها وأنها لا تعمل لمجرد الحصول على المال.



وكانت ليلى طاهر ردت لأول مرة على سؤال عن عودتها للتمثيل، كاشفة سبب ابتعادها وغيابها عن الفن لأكثر من عامين.



وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON": "وحشتوني جدا وبقالي يمكن سنتين أو أكثر معملتش حاجة، وفعلا واحشني الفن. بس اسمحيلي لما ألاقي حاجة تضيف لتاريخي، أو تحافظ على التاريخ ده حيسعدني جدا إني أشارك، إنما لو مكانش حاجة مناسبة يبقى بلاش".



ونفت الفنانة المصرية، خبر إصابتها حاليا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها بخير. وأوضحت أنها "بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء"، لكنها كشفت أنه عقب إصابتها بكورونا سابقا نُقلت إلى المستشفى وتواجدت فيه لمدة 10 أيام فقط، ثم عادت إلى منزلها.