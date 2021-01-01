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أمريكا ترحب بالإعلان عن الحكومة الجديدة في لبنان

السبت 11 سبتمبر 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا ترحب بالإعلان عن الحكومة الجديدة في لبنان



وكالات / سما /

رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال البيان: ترحب الولايات المتحدة بالإعلان الذي يفيد بأن قادة لبنان وافقوا على حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الأمر الذي من شانه أن يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات المُلِحة، والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وأضاف: “ندعو إلى موافقة سريعة من البرلمان على الحكومة الجديدة حتى تتمكن من إجراء إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان”.

وتابع: ” قدمت الولايات المتحدة خلال العام الجاري مساعدات إنسانية للشعب اللبناني تبلغ قيمتها نحو 372 مليون دولار. نقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة الجديدة بالعمل الجاد مستقبلًا”.

#أمريكا #لبنان #الحكومة #نجيب ميقاتي

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