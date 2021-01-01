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هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تبدأ يوم الجمعة القادم برنامجاً تصعيدياً في كافة المعتقلات

السبت 11 سبتمبر 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تبدأ يوم الجمعة القادم برنامجاً تصعيدياً في كافة المعتقلات



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية بكافة أطيافها تبدأ يوم الجمعة القادم برنامجاً تصعيدياً حقيقياً، رداً على الهجمة المتواصلة بحق الأسرى على مدار الأيام الماضية، والتي جاءت رداً تمكن ٦ أسرى من إنتزاع حريتهم من سجن جلبوع، اعاد الإحتلال  إعتقال ٤ منهم.

وبينت الهيئة أن الحركة الأسير أجمعت على وفع راية التحدي، ولن يتم القبول بأن تستمر الهجمة بحقهم، للهروب من الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن جلبوع.

وأضافت الهيئة " التصعيد سيبدأ يوم الجمعة بعدم التعامل مع إدارة السجون، والتمرد على قوانينها، ودخول دفعة أولى من قادة الحركة الأسيرة إضراباً مفتوحاً عن الطعام، سيتصاعد بشكل يومي.

وأشارت الهيئة الى أن الأوضاع داخل المعتقلات مقلقة، وحجم الإعتداءات على المعتقلين كبير وأصبح لا يطاق.

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