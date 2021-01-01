باكستان تطلق رحلات تجارية إلى افغانستان اعتبارا من الاثنين

وكالات / سما /

أعلن الناطق باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن شركتهم ستستأنف تسيير رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول رحلة جوية تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

وقال الناطق باسم الشركة: "حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات. من المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا من إسلام أباد إلى كابول يوم الاثنين الموافق 13 أيلول/سبتمبر".

وأضاف "في هذه المرحلة تلقينا 73 طلبا" من أشخاص يرغبون بالسفر "وهو أمر مشجع للغاية" موضحاً أن كثير من الطلبات أتت من منظمات إغاثة وصحافيين يرغبون في السفر إلى كابول.

وهذه أول رحلة تجارية من نوعها منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان عقب خروج آخر جندي أميركي من البلاد في 30 آب/أغسطس.

كما وصلت اليوم أول طائرة مساعدات إنسانية باكستانية إلى مطار قندهار (جنوب أفغانستان) محملة بأطنان من المواد الغذائية والإمدادات الطبية.