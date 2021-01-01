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الصحة الفلسطينية : 14 وفاة و 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

السبت 11 سبتمبر 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 14 وفاة و 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 118، قلقيلية 48، سلفيت 25، جنين 62، نابلس 120، رام الله والبيرة 76، ضواحي القدس 3، الخليل 4، أريحا والأغوار 13، طوباس 5، بيت لحم 4، قطاع غزة 1007".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 255، قلقيلية 92، سلفيت 36، جنين 165، نابلس 322، رام الله والبيرة 127، ضواحي القدس 9، الخليل 44، أريحا والأغوار 0، طوباس 12، بيت لحم 7، قطاع غزة 900".

وسجلت 9 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 3 حالات وفاة في طولكرم، حالة وفاة في قلقيلية، وحالة وفاة في محافظة نابلس.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة  171 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
    
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,202,482 بينهم 499,118 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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